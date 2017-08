Oeufs contaminés: Le gouvernement annonce des mesures "complémentaires de précaution"

A la suite de la communication de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) sur un dépassement du seuil de sécurité européen lors d'une contre-expertise réalisée sur un échantillon d'oeufs d'une entreprise bloquée, les ministres de l'Agriculture et de la Santé publique, Denis Ducarme et Maggie De Block, ont demandé, en concertation avec le Premier ministre Charles Michel, et le ministre de la Protection des consommateurs, Kris Peeters, des mesures complémentaires à l'Afsca, ont-ils indiqué dans un communiqué.

Parmi les mesures demandées figurent le "blocage de toutes les exploitations de poules pondeuses" dont les analyses des oeufs ont été faites par le même laboratoire contredit par la contre-xpertise, un rappel "sur le champ" de tous les oeufs des entreprises testées par ce laboratoire, une vérification des résultats de cette contre-expertise, un renforcement du contrôle et du monitoring de l'ensemble de la filière des poules pondeuses et de la reproduction par l'Afsca ainsi que la publication des numéros des lots de tous les oeufs concernés par le rappel.

