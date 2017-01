Nouveau blocage pour le stade national : le sentier du Parking C

Le décompte des voix lors du vote du conseil communal est de 16 pour, 16 contre et une abstention, ce qui empêche la suppression du sentier. Le parti Groen dans la majorité a voté contre. Deux membres de l'opposition francophone UF ont voté pour et un autre s'est abstenu. La suite à donner à ce dossier est encore incertaine. La société Ghelamco a introduit des demandes de permis de bâtir et d'environnement pour la construction du Stade national sur le parking C du Heysel.