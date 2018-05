Nombre record de dossiers ouverts pour maltraitance des seniors

L'Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des personnes âgées a reçu plus 6.038 appels, qui ont donné lieu à l'ouverture de 1.362 dossiers à la suite de sévices.

Ces seniors souffrent principalement de violences psychologiques (30%), assez loin devant les extorsions d'argent (20%) et la violence civique (18,1%).

Dans 34% des situations, c'est la famille qui contacte "Respect Seniors". Et un appel sur quatre est donné par la victime elle-même. Dans près d'un quart des cas, l'aîné a entre 80 et 90 ans (23%). 14,4% font face à de la violence à moins de 70-80 ans, et 10,7% à plus de 90 ans. 68,8% des demandes d'aide concernaient des femmes et 9% des groupes de seniors tels que des couples ou des résidents d'institutions.

Les maltraitances touchent bien davantage les seniors restés vivre à domicile (59%) que ceux placés en institutions (34%).

Le 15 juin, date de la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des aînés, l'Agence wallonne organisera une journée de sensibilisation.