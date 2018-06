Matchs de tennis truqués: Cinq personnes placées sous mandat d'arrêt

A la suite de treize interpellations effectuées mardi matin, huit personnes "ont été libérées après interrogatoire", a précisé le parquet fédéral dans un communiqué. L'enquête concerne des paris truqués sur les matchs des tournois secondaires (niveaux "Challenger" et "Future"), décrits récemment comme gangrénés par la corruption. Elle cible "une organisation criminelle belgo-arménienne" utilisant des petites mains pour aller dans des officines de paris miser de l'argent sur des matches au résultat préalablement convenu, de manière à "augmenter frauduleusement les gains de paris", avait expliqué mardi le parquet.

Après les auditions des treize suspects entamées mardi, cinq mandats d'arrêt ont été décernés par le juge d'instruction de la région de Gand en charge du dossier. Ils concernent cinq hommes âgés de 27 à 54 ans, "tous de nationalité arménienne", selon le parquet fédéral qui les présente avec leur prénom, l'initiale de leur nom et leur date de naissance.

Les cinq hommes ont été "inculpés de corruption, de blanchiment d'argent, de faux en écriture et d'appartenance à une organisation criminelle", précise le communiqué. "Au total, environ 250.000 euros ont été saisis lors de l'action en Belgique. De plus, plusieurs supports et documents ont été emportés pour analyse", ajoute-t-il. L'agence européenne Europol, qui a soutenu l'opération policière menée mardi dans six pays européens (France, Belgique, Pays-Bas, Bulgarie, Solvaquie et Allemagne) et aux Etats-Unis, a évoqué de son côté la saisie d'espèces, de téléphones portables et d'ordinateurs. Aucune précision n'a été donnée de source officielle sur les perquisitions menées ailleurs qu'en Belgique. Selon les médias néerlandais, deux interpellations ont également eu lieu mardi aux Pays-Bas.

Mardi, les treize interpellations avaient été effectuées à l'issue de 21 perquisitions réalisées principalement dans la région de Bruxelles et Malines et Grammont.