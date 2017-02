Malaise à Zaventem : Peeters en remet une couche

Le ministre de l'Economie et vice-Premier ministre, Kris Peeters (CD&V), vient d'envoyer un courrier à la ministre de l'Environnement bruxelloise Céline Fremault (CDH), au sujet de la prochaine application de la tolérance zéro en matière de normes de bruit pour les avions décollant de Zaventem ou y atterrissant. Kris Peeters y fait référence à une directive européenne qui exige que toute réglementation comprenant des spécifications techniques soit notifiée auprès de la Commission européenne, révèlent La Libre et les journaux de Mediahuis. Elle vaudrait, selon lui, pour l'arrêté bruit de 1999, qui détermine le bruit maximal que peut produire un avion lors de son passage, et pour l'arrêté bruxellois de 2002 qui définit les caractéristiques des instruments de mesure utilisés pour contrôler cet élément. Or la Région bruxelloise n'a pas notifié à l'Europe les spécifications techniques comprises dans ces textes selon lui. Le point de contact qui se charge de ces notifications dépend d'ailleurs du SPF Economie.

