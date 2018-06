Liège, l'invincible : souvent touchée, jamais K.-O

Liège est un bateau géant. Fluctuat nec mergitur (" Il est secoué par les flots, mais ne sombre pas " : devise de la Ville de Paris). Est-ce la Meuse qui lui donne cet air grandiose, langoureux et fier ? La ville s'enroule sur les courbes de son fleuve. Des hauteurs de la Citadelle, voici ses nombreux monuments civils et religieux, la nouvelle tour des Finances, la gare Calatrava, les ponts et passerelles qui enjambent la Meuse et sa Dérivation, les terrils verdis, les quartiers collés-serrés autour de leurs jardins secrets. En un regard, on saisit la trace d'une histoire plus que millénaire, ponctuée de brillants épisodes et de déclins.

