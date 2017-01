Les salaires surréalistes de Stéphane Moreau et de son conseiller Daniel Weekers

600.000 euros brut par an, c'est deux fois plus que le Premier ministre. Et c'est payé de surcroît, pour des raisons fiscales, via une société de management appartenant à Daniel Weekers (société taxée à 33,99% alors qu'en personne physique ces émoluments seraient taxés à 50%).

"A l'intérieur même de la galaxie Nethys, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer une rémunération injustifiée. 'Il travaille 10 heures par semaine', assure une source" à L'Echo.

Daniel Weekers a refusé de commenter cette information expliquant que Nethys est une société privée et qu'il n'a pas à se justifier.

960.000 euros brut par an pour Stéphane Moreau

Il nous revient par ailleurs que le salaire de Stéphane Moreau, en tant que CEO de Nethys, serait, lui, de 80.000 euros brut par mois. Soit 960.000 euros brut l'an. Plus de trois fois le salaire d'Elio Di Rupo lorsqu'il était Premier ministre.

En tant que bourgmestre PS d'Ans, Stéphane Moreau gagne 80.244,70 euros brut par an. S'il doit choisir entre Nethys et son écharpe mayorale, comme Laurette Onkelinx et Elio Di Rupo l'ont suggéré jeudi, poussés dans le dos par les révélations du scandale Publifin, Stéphane Moreau révélera enfin s'il est socialiste ou non.