Affaire Publifin: Laurette Onkelinx demande à Stéphane Moreau "de faire un pas de côté"

"J'attends de voir ce que le parti va décider, mais je pense à titre personnel que (Stéphane Moreau) doit faire un pas de côté", a affirmé Mme Onkelinx, interrogée dans l'émission de la VRT "Villa Politica".

L'ex-Liégeoise évoque la réputation des militants et mandataires politiques "qui se battent par idéal" mais sont salis parce que quelques-uns "profitent d'un système". Laurette Onkelinx se dit confiante dans la capacité de réaction du président du PS Elio Di Rupo. "Il ne fera pas de grandes déclarations avant d'avoir vu les personnes les unes après les autres, et il fera prendre les décisions par les instances du parti. C'est ce qu'il est en train de faire et je pense qu'il prendra les bonnes décisions."