Les Polonais représentent près de 10% des transporteurs sur nos routes

Si l'on se fie aux chiffres de prélèvement kilométrique, les transporteurs polonais sont ceux qui contribuent le plus aux recettes avec 15% collectées l'an dernier, contre 21% pour les chauffeurs belges pourtant cinq fois plus nombreux, ressort-il des chiffres de Satellic, la société chargée de la perception de la taxe kilométrique pour les poids lourds, rapportés lundi par le journal La Dernière Heure.

Au total, la taxe kilométrique a rapporté quelque 676 millions d'euros en 2017. Dans le détail région par région: la Flandre a récolté 424,4 millions d'euros, la Wallonie 241,5 millions et Bruxelles quelque 10,1 millions.

Les transporteurs polonais représentent 15% des recettes, les Néerlandais et les Allemands 10% et les Français 6%. Suivent ensuite les Roumains et les Espagnols, tous deux à 5%.

Cette diversité dans la nationalité des chauffeurs de poids lourds utilisant les routes du pays a amené Satellic à ajouter quatre nouvelles langues à celles officiellement en vigueur pour les équipements. Aux langues de base (néerlandais, français, allemand et anglais) déjà utilisées, sont donc venues se greffer le polonais, le russe, le roumain et l'espagnol.