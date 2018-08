Les familles avec enfants pourront être détenues dans un centre fermé dans 10 jours

L'arrêté royal régissant la détention des familles en séjour illégal a été publié et il entrera en vigueur dans dix jours, déplore mercredi le Ciré (Coordination et initiatives pour réfugiés). "C'est un jour noir pour les droits de l'enfant, pour les droits humains fondamentaux et pour la démocratie belge", dénonce l'association dans un communiqué.