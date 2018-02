Le Service public de Wallonie appelle à la vigilance sur les routes

"La vigilance est renforcée et la situation sur le réseau routier wallon fait l'objet d'un suivi régulier afin de prendre toutes les mesures adéquates", a indiqué dans un communiqué la Cellule d'action routière, composée du Centre Régional de Crise de Wallonie, du centre Perex et de la police fédérale de la route.

Des chutes de neige sont attendues, durant cette nuit et vendredi matin, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Elles pourraient donner lieu à une accumulation de neige de quelques centimètres dans les Ardennes.

L'IRM a averti de conditions glissantes sur le réseau routier des provinces de Liège, Luxembourg et Namur, avec un trafic annoncé "très pénible et très dangereux", depuis l'aube et jusqu'en milieu d'après-midi vendredi.