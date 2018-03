Le Roi à Borgerhout pour découvrir le projet "Samen op Straat"

Le district de Borgerhout n'a pas toujours bonne presse et est souvent cité comme un lieu de criminalité, de trafic de drogue, de chômage ou encore de décrochage scolaire. "Samen op Straat", un projet développé par l'asbl anversoise Samenlevingsopbouw, veut donner une meilleure image du district et construire des ponts entre les jeunes et les adultes.

Les travailleurs et bénévoles vont écouter les jeunes en rue et les encouragent à consacrer du temps aux autres. Quelque 335 jeunes collaborateurs sont parties prenantes au projet, auxquels s'ajoutent 200 autres jeunes de manière ponctuelle. Ils travaillent en collaboration avec les mouvements de jeunesse, les districts, les services communaux, des partenaires privés, des associations de commerçants et des riverains.

Une initiative similaire a également été lancée dans le quartier du Kiel, dans le Nord de la Métropole.