Le jackpot bruxellois : la gestion de notre capitale est complexe, inefficace et coûteuse

Avec ses 161 kilomètres carrés et ses 1,2 million d'habitants, la Région de Bruxelles-Capitale a la taille d'une ville européenne de taille moyenne. On ne peut en dire autant du nombre de niveaux politiques et de mandats politiques bruxellois. Il y a 19 communes avec 19 bourgmestres, 139 échevins et 685 conseillers municipaux. Bruxelles compte aussi 19 présidents de CPAS et 6 zones de police. A quoi on rajoute encore un gouvernement régional bruxellois avec quatre ministres, trois secrétaires d'État et un Ministre-Président. Ce gouvernement emploie 357 personnes. 80 personnes travaillent pour le Ministre-Président bruxellois Rudi Vervoort (PS).

