Le Festival international du film d'amour de Mons 2018 est annulé

Le FIFA 2018 n'aura pas lieu. Le conseil d'administration du festival du film d'amour de Mons a en effet fait savoir mardi dans un communiqué "qu'il était devenu matériellement impossible d'organiser, en une cinquantaine de jours, l'édition 2018 du festival dans des conditions optimales. En revanche, le conseil unanime a décidé de préparer dès à présent le festival 2019 ainsi que les éditions ultérieures." Cette nouvelle programmation du festival a été soumise à la ministre de la Culture "qui l'a acceptée".

Selon le conseil d'administration, le travail d'enquête "pour rétablir la vérité" a pris du temps et "a ralenti les processus de décisions ministérielles relatifs aux subventions".

A la suite des accusations de harcèlement à l'encontre d'André Ceuterick, le délégué général du FIFA, la ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Alda Greoli, avait décidé de suspendre tous ses subsides au festival pour les années 2018 à 2021 dans l'attente "des éclaircissements du conseil d'administration du FIFA".

Le FIFA bénéficie de plus de 350.000 euros de subsides par an, dont la majorité apportée par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Fin novembre, le conseil d'administration du FIFA avait décidé de ne pas écarter André Ceuterick. Ecolo et le MR montois, qui avaient demandé une mise à l'écart préventive du délégué général, avaient alors décidé de saisir la ministre de la Culture.

"Depuis que les médias se sont fait l'écho d'éléments concernant le Festival du film d'amour, le conseil d'administration s'est réuni à maintes reprises", souligne la direction du FIFA. "Il a mené des enquêtes et procédé à des auditions" pour comprendre "la portée des accusations anonymes portées à l'encontre du délégué général."

Le FIFA déplore le "caractère lâche et destructeur de la dénonciation anonyme" et rappelle que "tous les membres du conseil d'administration sont des bénévoles" et que "le délégué général ne perçoit aucune rémunération spécifique dans le cadre du festival".

Le conseil d'administration précise enfin qu'il a entendu cinq membres du personnel, quatre actuellement employés au festival et une ancienne employée qui a travaillé au sein de l'équipe durant 13 ans. "Les cinq membres du personnel interrogés se désolidarisent des accusations formulées dans la lettre anonyme qui est à l'origine des difficultés actuelles", peut-on lire dans le communiqué. Quant aux autorités judiciaires, elles "ont indiqué qu'elles n'étaient saisies d'aucune plainte pour harcèlement concernant des personnes du festival".