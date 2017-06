Le conseil des ministres approuve le projet de loi portant assentiment au CETA

Le conseil des ministres a approuvé vendredi l'avant-projet de loi portant assentiment à l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada (AECG), plus connu sous son acronyme anglais CETA. Le texte devra recevoir le feu vert de la Chambre.