La SNCB a entamé 15 267 procédures judiciaires l'an passé pour des amendes impayées

Au total, le personnel d'accompagnement des trains a rédigé 395.421 constats d'irrégularités commises par des voyageurs, ressort-il d'une réponse du ministre de la Mobilité François Bellot à une question écrite de Kattrin Jadin (MR).

Les constats d'irrégularités par le personnel de la SNCB se fondent sur un arrêté royal du 20 décembre 2007, en attendant l'entrée en vigueur d'une loi instaurant des amendes administratives, votée le 29 mars dernier, explique M. Bellot.

Cet arrêté précise notamment que prendre place dans un train sans ticket de transport valable constitue un délit. Si la phase de recouvrement à l'amiable échoue, la SNCB doit dès lors réclamer la perception de la somme due devant le tribunal.

Conséquence: le traitement des dossiers prend du temps, souligne le ministre Bellot, qui s'attend à un traitement plus rapide et à un plus haut taux de recouvrement avec l'entrée en vigueur des sanctions administratives.