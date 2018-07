La question s'impose: le revenu d'intégration n'est-il pas trop élevé?

Selon le Conseil supérieur de l'emploi, il n'y a jamais eu autant de gens au travail en Belgique : plus de 4,5 millions, et "chacun d'entre eux contribue à la création de richesses qui font de notre pays l'un des plus prospères au monde". Depuis 2014, le nombre de travailleurs a grimpé de 200 000, le nombre de chômeurs a baissé de 100 000. Le gouvernement Michel visait les 'jobs, jobs, jobs' et semble avoir atteint cet objectif.

