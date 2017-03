"La ministre ne voit les différences culturelles que comme un déficit de potentiel"

En demandant à ces parents de s'engager davantage sans proposer elle-même des mesures concrètes, elle ne fait que leur renvoyer la balle, juge le parti vert. "La ministre ne voit les difficultés linguistiques et différences culturelles que comme un déficit de potentiel", réagit la députée Elisabeth Meuleman.

Mais, selon elle, on paie aujourd'hui les manquements du gouvernement en matière de politique de diversité dans l'enseignement.

"Le gouvernement a approuvé une réforme de l'enseignement qui renforce la ségrégation des élèves dans un système scolaire hiérarchique. Il a notamment fortement économisé dans les politiques de remédiation. Le soutien aux écoles bruxelloises en matière de maîtrise de la langue, de diversité et d'implication parentale a été stoppé".

Or, poursuit Groen, des pratiques menées dans d'autres pays ont montré qu'il est bel et bien possible de résorber l'écart de prestations entre les élèves issus de l'immigration et ceux qui ne le sont pas. La ministre Crevits peut faire la différence sur ce terrain, conclut Mme Meuleman, qui la presse à placer la diversité au centre de sa politique.

Dans une interview à la presse flamande lundi, celle-ci avait appelé les parents d'enfants issus de l'immigration à davantage s'engager. "Nous devons attendre plus d'engagement de la part des parents allochtones et des nouveaux arrivants dans notre société. Si les parents ne peuvent pas s'exprimer en néerlandais et s'ils ne montrent pas la volonté de l'apprendre, cela a des conséquences négatives pour les enfants", avait-elle jugé.

Le sp.a, également dans l'opposition au nord du pays, a lui aussi fustigé la prise de position de la ministre CD&V. "Aucune enquête et aucune des données disponibles montrent que les parents issus de l'immigration sont structurellement moins engagés dans le parcours scolaire de leurs enfants", souligne la députée Caroline Gennez.

"Ce qui ressort par contre très clairement d'enquêtes, c'est que les enfants issus de l'immigration ou de milieux défavorisés engrangent de moins bons résultats que leurs condisciples du même âge. Ceci montre que notre enseignement a besoin d'une réforme ambitieuse. Mais plutôt que de régler les problèmes, la ministre monte les gens les uns contre les autres. Visiblement, le microbe-NVA consistant à user de déclarations infondées et de demi-vérités pour marquer des points auprès d'un certain public a à présent également touché le CD&V...", déplorent les socialistes flamands.