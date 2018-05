La justice saisie dans le dossier des manuels antisémites du CICB

Le Conseil national de sécurité (CNS), réuni lundi après-midi, a décidé de laisser faire la justice dans l'affaire des manuels antisémites et homophobes du Centre islamique et culturel de Belgique (CICB), a appris La Libre Belgique. Un parquet doit être désigné, lequel décidera si oui ou non des poursuites peuvent être engagées contre la section arabe de l'Institut islamique européen.