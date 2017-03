La gare d'Anvers sous haute surveillance après une "vidéo de menace"

Une vidéo qualifiée de "vidéo de menace", partagée sur la Toile par des individus liés au groupe terroriste Etat Islamique (EI), montre des images de la gare d'Anvers-Central, rapporte jeudi Het Laatste Nieuws sur base d'informations du média britannique The Daily Express, qui donne lui-même la parole à un expert en terrorisme du nom d'Ahmet Yayla, lié à l'américaine George Mason University.

This #ISIS video "We are still here" released in a #telegram app chat room today claims that they will carry out an attack in #Belgium soon. pic.twitter.com/YVsAFFYj7d