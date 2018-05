La date des funérailles de Mawda n'est pas encore fixée

Les avocats de la famille ont prématurément annoncé qu'elles auraient lieu le mercredi 30 mai à 14H00 au cimetière multiconfessionnel de Schaerbeek, situé au croisement de l'avenue Jules Bordet et de la rue d'Evere, mais la date n'est pas encore arrêtée, a corrigé vendredi en fin de journée l'avocate Selma Benkhelifa de Progress Lawyers Network.

Mehdi Kassou, porte-parole de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, explique de son côté qu'il était question, dans les différents échanges avec les communes et les pompes funèbres, de procéder à l'inhumation mercredi. Cependant, les services administratifs de la Ville de Mons sont fermés jusqu'à mercredi avec les festivités du Doudou et il ne sera peut-être pas possible d'obtenir l'autorisation d'inhumer dans les temps.

La date des funérailles pourrait en conséquence être quelque peu repoussée, à plus tard dans la journée ou dans les jours qui suivent.

Un cortège blanc est en train d'être organisé pour les citoyens souhaitant rendre hommage à Mawda.