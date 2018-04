L'innovation politique bientôt récompensée en Belgique

Attention, notre démocratie est un esquif, fragile, en pleine tempête, les vents se déchaînant partout dans le monde. Les scandales à répétition, comme Publifin ou le Samusocial chez nous, gangrènent le système. Les réponses balbutiantes aux problèmes complexes de notre époque - de la crise des migrants au réchauffement climatique en passant par la globalisation chaotique ou la mobilité en crise - minent la confiance des citoyens. Les discours démagogiques et populistes pullulent sur fond de fake news et de manipulations à grande échelle, comme en témoigne l'affaire Cambridge Analytica qui secoue le modèle Facebook. Oui, on peut désormais influencer des rendez-vous aussi importants qu'un référendum sur le Brexit ou des élections américaines. Notre voix compte, toujours, mais elle est devenue un fétu de paille face aux bourrasques de l'époque et aux intérêts stratégiques des puissants. La cote d'alerte est atteinte.

...