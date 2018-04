L'armée belge soigne trois soldats ukrainiens

L'armée belge ne souhaite communiquer qu'après leur arrivée, "pour ne pas enflammer encore le conflit diplomatique avec la Russie", selon des sources internes à la Défense, rapportent Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen jeudi.

Les trois militaires ont été blessés l'an dernier dans l'est de leur pays. On ne sait pas avec précision quelles blessures justifient leur transfert vers la Belgique, mais l'armée ukrainienne indique qu'ils seront soignés par "les meilleurs spécialistes belges". Ces trois blessés auraient déjà été sélectionnés l'an dernier par l'armée belge. Cette dernière n'a pas voulu communiquer ces derniers jours au sujet du transfert et attendrait que les Ukrainiens soient bien arrivés à l'hôpital. Des sources indiquent que le gouvernement belge ne souhaitait pas jeter de l'huile sur le feu dans un contexte de relations déjà compliquées avec la Russie à la suite de l'affaire de l'empoisonnement de l'ex-espion Sergey Skripal. Dans ce cadre, l'annonce de la prise en charge, aux frais de l'armée belge, des soins de soldats ukrainiens, n'apparaissait pas opportune, précise-t-on. Deux autres soldats ukrainiens seraient attendus en Belgique plus tard cette année