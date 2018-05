Il y a de plus en plus d'enfants psychopathes de six ans

"Vous êtes de la police?" Le commissaire aux droits de l'enfant, Bruno Vanobbergen, ne semble même pas surpris par la question de l'un des étudiants. "J'entends ça souvent", me souffle-t-il. C'est peut-être parce que ces enfants sont plus souvent en contact avec la police. Un mercredi après-midi, nous nous rendons sur un grand campus scolaire en Flandre qui compte près de 2000 étudiants. Dans ses murs, se cache aussi un modeste pensionnat qui accueille vingt-cinq enfants. "C'est l'école de la dernière chance", nous dit sa coordinatrice, soeur Katelijn. Les enfants accueillis ici ne sont plus les bienvenus nulle part.

...