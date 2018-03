"Il faut se doter d'un pacte agricole"

1. Ce qu'a fait le politique Que vous inspire le scandale Veviba ?

Le scandale ne me surprend pas. Son ampleur, oui. Un acteur intermédiaire qui représente 30 % de la filière bovine et dont 70 % des lots confisqués étaient impropres à la consommation ! Le rêve devient cauchemar... Notre système est à bout de souffle. Le blanc bleu belge industriel est issu de ce modèle agricole productiviste et à bas prix. Or, c'est ce schéma que le politique soutient majoritairement : un modèle qui ne permet pas d'intégrer les enjeux écologiques et de santé. Ce modèle, c'est un réseau qui rassemble l'ensemble des acteurs qui, tous, s'autojustifient, s'autocongratulent. Un réseau qui s'est progressivement verrouillé, qui empêche toute transition. La race squatte nos étals depuis les années 1970. On en vante l'emploi qu'elle procure, sa qualité, son lien au terroir. En fait, si la plupart des animaux naissent en Wallonie, leur engraissement se fait essentiellement en Flandre avec, notamment, du soja importé. On peut l'engraisser avec un fourrage grossier, mais ça coûte plus cher et dure plus longtemps... Et on le fait très peu.

...