Grève nationale : le point sur les perturbations

A Bruxelles

Seules trois lignes de bus, six lignes de tram et trois lignes de métro sont exploitées mardi matin à 06h00 à Bruxelles, indique la Stib. Les transports en commun de la capitale sont perturbés mardi en raison d'une grève des services publics pour protester contre la réforme des pensions.

Les lignes de métro 1, 2 et 5 sont exploitées, les lignes de trams 3, 4, 7, 82, 92 et 94 également. Quant aux lignes de bus, seules les lignes 21, 87 et 95 et la navette 94 (suite aux travaux avenue Forêt) sont desservies. La Stib rappelle que des attestations de perturbation peuvent être obtenues en ligne.

D'importants ralentissements

Le trafic était assez dense mardi peu après 7 heures sur le réseau routier belge. De nombreux navetteurs ont pris la voiture pour se rendre sur leur lieu de travail en raison de la grève intersectorielle de la CGSP. Plusieurs accidents ont en outre perturbé la circulation sur les axes permettant d'accéder à la capitale.

Le trafic était fort ralenti entre Nivelles et Ittre sur l'E19 en raison d'un accident. Sur la même autoroute mais entre Anvers et Bruxelles, la circulation était très dense depuis Malines pour accéder à Bruxelles.

D'autres axes pour entrer dans la capitale connaissaient des soucis de congestion, notamment l'E40 entre Alost et Ternat et l'E411 entre Rosières et Auderghem. Plus de 200 kilomètres de bouchons étaient recensés sur l'ensemble du réseau vers 7h30.

En Wallonie

Moins d'un train sur deux circule en Wallonie mardi matin, en raison d'une grève contre la réforme des pensions. En Flandre, la proportion des trains en circulation est plus importante, a communiqué à Belga la SNCB lors d'un premier bilan à 05h30.

"En Wallonie, il y a moins d'un train sur deux qui circule, en Flandre la proportion est plus importante", a précisé Thierry Ney, porte-parole de la SNCB. "Ces proportions sont à relativiser à cette heure-ci car les chiffres vont évoluer", ajoute-t-il. En effet, le volume de circulation est plus faible à la reprise matinale du trafic. Aucun piquet de grève n'a été constaté, poursuit le porte-parole.

A l'aube mardi, la circulation était assurée à 30% entre Liège et Bruxelles, 50% entre Charleroi et Bruxelles, 50% entre Namur et Charleroi, 30% entre Namur et Liège, 30% entre Mons et Bruxelles, 50% entre Tournai et Bruxelles, 75% entre Anvers et Bruxelles, 70% entre Gand et Bruxelles. Rien ne circule entre Bruxelles et Ostende, par contre la liaison est assurée à 100% entre Courtrai et Bruxelles (avec du retard), Gand et Courtrai et Gand et Anvers.

En outre, M. Ney indique que la gare de Bruxelles-Ouest, gare multimodale SNCB-Stib, n'est pas encore ouverte mais le sera sous peu. La SNCB recommande aux voyageurs de se renseigner via les différents canaux d'information avant d'entreprendre un déplacement.

La circulation des trains difficile depuis Namur et Charleroi

Un train sur trois roulait en moyenne sur le réseau wallon mardi vers 7h30 avec deux points noirs, entre Charleroi et Bruxelles d'une part où un train sur 10 roulait et Namur et Bruxelles d'autre part où plus aucun train de prenait le départ depuis la capitale wallonne, a indiqué un porte-parole de la SNCB.

Entre Liège et Bruxelles, un train sur trois roulait. Entre Namur et Charleroi, la SNCB recensait un train sur cinq alors que 80% des trains roulaient entre Namur et Liège.

Le trafic était moins perturbé en Flandre avec la moitié des trains qui reliait Anvers et Bruxelles, 60% qui permettaient de rejoindre la capitale au départ d'Ostende et 80% qui roulaient entre Gand et Bruxelles.

A Forest, la CGSP Cheminots menait quant à elle un barrage filtrant sur la route à hauteur de la rue du Charroi, à la suite d'une "provocation de la direction" à l'égard du piquet de grève à l'atelier TGV de Forest, selon les mots de Philippe Dubois, secrétaire permanent régional de la CGSP Cheminots.

La grève contre la réforme des pensions est à l'origine de fortes perturbations sur le réseau wallon de transports en communs mardi matin, selon les différents sites internet du groupe Tec.

Au Tec Charleroi, 15% seulement des véhicules circulaient sur le réseau à 6h00. S'agissant des lignes de métro, à peine un métro circulait sur les lignes M3 et M4 et deux sur les lignes M1 et M2.

Au Tec Liège-Verviers, 32% des services sont assurés, avec des situations très différentes en fonction des dépôts. Aucun bus n'est sorti du dépôt de Wanze, à peine 11% des services sont assurés au dépôt de Jemeppe et 12% au dépôt de Rocourt, par exemple. Mais à Eupen, 100% des services sont assurés et 81% à Verviers. Au Tec Hainaut, les perturbations des services de bus sont les plus importantes dans la région du Centre (20% des services assurés), à Mons et dans le Borinage (50%), selon une estimation. Dans le Hainaut occidental, 70% des services sont assurés. Au Tec Namur-Luxembourg, une grande majorité des bus circulent. Enfin, au Tec Brabant wallon, 73% des services sont assurés.