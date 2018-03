Gaia filme des maltraitances dans des élevages industriels de volaille en Flandre

L'organisation de défense des animaux Gaia diffuse à nouveau des images de maltraitance animale, cette fois dans des élevages de volaille en Flandre. Les images ont été prises entre octobre et décembre 2017 dans six établissements. Gaia accuse les supermarchés d'être complices de ces faits et affirme que le label de qualité "Belplume" n'est qu'un leurre.