Fédération Wallonie-Bruxelles: les tâches externalisées réintègrent le giron de l'administration

A contre-courant de ce qui se produit depuis quelques années, la Fédération Wallonie-Bruxelles rapatrie certaines tâches externalisées au sein de l'administration. A la manoeuvre, le ministre André Flahaut y voit l'opportunité d'une plus grande efficacité et d'une plus grande souplesse, le tout à moindre coût.