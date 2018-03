Factchecker: "Les femmes sont d'aussi bons chauffeurs que les hommes"

"Les femmes sont d'aussi bons chauffeurs que les hommes", titrait le quotidien De Morgen il y a quelque temps, se basant sur une étude de l'Université de Californie. Les chercheurs ont étudié qui des hommes ou des femmes avaient les meilleures dispositions pour bien conduire. "Les scientifiques travaillaient avec cent jeunes étudiants ayant maximum cinq heures d'expérience de conduite." Les résultats figurent dans le magazine PLOS ONE et "montrent clairement qu'il n'y pas de différences entre les prestations d'hommes et de femmes qui conduisent pour la première fois".

