Factchecker: "Les examinateurs plus tendres envers les derniers étudiants à passer"

Un enseignant qui corrige des tests, un membre du jury dans un concours ou un juge qui doit s'occuper d'une série d'affaires: s'il faut être jugés par eux, il vaut mieux être le dernier à passer, estiment les psychologues Kieran O'Connor et Amar Cheema de l'Université de Virginie. " Le magazine Psychological Science a publié des expériences qui indiqueraient qu'en début d'épreuve les examinateurs jugent plus sévèrement qu'à la fin", lisait-on dans Het Laatste Nieuws. "Les examinateurs plus tendres envers les derniers à passer", titrait le journal.

