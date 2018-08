Et si je vous emmenais en vacances... dans un verre de vin ? Derrière les croupes

Sur l'étal, on ne voyait qu'elle : une côte à l'os, superbe, persillée. Tranchée épaisse, comme il se doit, emballée amoureusement par des mains calleuses, dans son papier immaculé. Elle patiente, la belle, tandis que je fouille la cave, à la recherche de son partenaire particulier. Il lui faut un rouge, évidemment. Bourgogne ? La sensualité d'un santenay ? Le village de l'eau et du vin : " L'eau et le vin, je veux l'eau et ...