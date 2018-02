Els Keytsman: "Les droits de l'homme ne sont pas un bout de papier"

Unia, le Centre interfédéral pour l'Égalité des Chances, fête son vingt-cinquième anniversaire. La directrice Els Keytsman passe l'histoire du centre en revue. " Il est important de critiquer et on a le droit de le faire. Mais malheureusement, il arrive que quelqu'un se lève pour critiquer et on comprend que ces critiques sont infondées ou basées sur rien. "