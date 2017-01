Elio Di Rupo demande à Stéphane Moreau de choisir entre Ans et Nethys

Le parti a pris 21 mesures pour renforcer la gouvernance et l'éthique en Wallonie et à Bruxelles. Parmi celles-ci figure l'interdiction du cumul entre un mandat au sein d'un collège communal ou provincial et une fonction dirigeante dans une entreprise privée à participation publique.

"M. Moreau doit choisir", car son cas tombe désormais sous le coup de cette disposition adoptée au niveau du parti, et qui sera transposée en décret au parlement wallon, a confirmé M. Di Rupo.

D'autres mesures visent à limiter le cumul des revenus des mandataires. C'est ainsi que la limite actuelle qui autorise des rémunérations pour maximum 150% d'une indemnité parlementaire sera abaissée à 100%.

le PS à décidé de lier la rémunération à la participation effective aux réunions et limiter les rémunérations des membres des organes restreints de gestion des intercommunales dont l'utilité est avérée: maximum 150 euros bruts pour un administrateur, 250 euros bruts pour un vice-président, 300 euros bruts pour un président.

Le PS va interdire de recourir à une société pour exercer un mandat public ou un mandat au sein d'une société à participation publique et ouvrir au public les réunions des conseils d'administration des intercommunales.

le parti va également élargir le cadastre des mandats à tout mandat public des élus et non-élus et le rendre public (y compris la rémunération).

Selon un communiqué du PS, chaque disposition sera assortie d'une sanction dans l'hypothèse où elle ne serait pas respectée. Vous pouvez retrouver ici la liste complète et le détail des mesures: https://goo.gl/ElPVsA

Le PS a par ailleurs maintenu sa confiance dans le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Paul Furlan.