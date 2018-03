Di Rupo : coulisses d'une sortie de scène

Un lundi de la fin de l'été dernier, à Bruxelles, à un demi-pas du Manneken-Pis, on a remarqué que l'orgueil était la seule vraie passion politique. Il fait très chaud, c'est la fin de la journée, Elio Di Rupo vient de sortir son livre, Nouvelles conquêtes. Il en profite pour rencontrer quelques journalistes et, en fait, pour se remettre dans le jeu, après un été tragique. Dans une moiteur qui paraît éternelle, on soupe avec quelques pâtes sans gluten et de l'épais vin rouge. On lui demande, pour voir, ce qu'il va faire à Mons. Les dents à peine desserrées, avec cet air de mastiquer des cailloux qu'il se donne parfois, il lève la main et dit " ça se décidera en mars ", comme pour passer à autre chose (autre chose étant " la trahison de Lutgen ", " la vitalité du parti ", et toutes ces choses bien connues de tous, même sans gluten).

