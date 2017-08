Des milliers de personnes au spectacle de commémoration de la bataille de Passchendaele

La Grand-Place d'Ypres était noire de monde dimanche soir à l'occasion de l'évènement public de commémoration de la bataille de Passchendaele, qui a débuté il y a 100 ans. Environ 8.000 spectateurs, dont le duc et la duchesse de Cambridge William et Kate, et les souverains belges Philippe et Mathilde, ont assisté à un véritable spectacle mêlant musique, théâtre et des projections sur les Halles aux draps.