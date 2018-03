Communales 2018 : à Jette, ceux qui m'aiment prendront le tram

"Pffff, quel b... ! " éructe un passant cheminant vers la boulangerie, entre gravats, pelleteuses et barrières de chantier. Le chariot d'un livreur cahote et un vieux couple avance au ralenti, perdu et contrarié. Bienvenue place Reine Astrid, dite " du Miroir ", à Jette, sens dessus dessous pour cause de creusement de parking souterrain et réaménagement complet de la place... d'ici à la fin juin ! Soit l'avant-dernière phase du chantier du tram 9 qui aura touché la commune depuis trois ans, de la place Simonis à Koekelberg jusqu'au Heysel. " Interminable ", fulmine un Jettois de souche tandis qu'une jeune mère installée depuis quatre ans dans le quartier relativise : "...