Choisis toi un métier, et tu n'auras jamais plus à travailler! Confucius était-il Belge?

Newton en tenait la nature : Le travail est le produit de la force déployée changeant un état de chose.

Aujourd'hui, dans le cadre "Economie = Commerce ʘ Monnaie ʘ Croissance" ; nous retrouvons cette règle, car le travail est la force à déployer pour faire commerce afin de recevoir monnaie et créer croissance (qui engendrera commerce et cetera).

Il n'y a pas d'alternative dixit Thatcher ! Cette marâtre du siècle passé aurait-elle raison ?

Selon Kongfuzi, voici l'alternative : "Avoir un métier et ne jamais plus travailler" !

Et d'après vous, le sens de l'humain se trouve-t-il dans la croissance qu'il génère selon le dogme libéral ou dans le plaisir qu'il trouve à vivre ?

"- T'entends ? Le cercueil de Margaret grince !!!

- Ben ça doit être la rouille".

Certes, la vioque d'acier était plus près d'une chose que d'une femme, mais est-ce une raison pour contraindre le monde à cet état ?

Prenons le cas des hommes et femmes politiques...

Travaillent-ils ? Pourquoi ?

Ont-ils un métier ?

Sans faire de démagogie, font-ils commerce de leurs idées, de leurs relations ?

La gestion de la citée est-elle partie du secteur marchand ?

Si oui,

- Il est normal de draguer l'électeur en promettant des accommodements raisonnables à n'importe quel mouvement religieux.

- Il est normal de promettre des postes à ses frères et soeurs, ses collaborateur ses thuriféraires.

- Il est normal d'y faire fortune, de s'y accrocher, de transmettre ses prébendes à sa progéniture.

Si non...

- Il est normal de porter un message ou un projet le temps nécessaire pour produire un fruit.

- Une rémunération y est liée, mais pas dix à quarante fois (ou plus) supérieure à celle que perçoivent la moyenne des citoyens.

- A quoi sert de prendre racine à un poste et d'y rester alors même que l'on n'a plus d'idée ni de vision?

- La politique serait un métier, pas un travail marchand !

Alors,

A quand un scrutin qui donne le pouvoir pour deux législatures maximum ?

A quand une interphase entre législatures où ne seraient traitées que les affaires courantes ?

(Une enquête serait menée sur tous les élus pendant cette interphase*)

A quand une surveillance des patrimoines des mandataires ?

A quand une limitation du patrimoine de tout un chacun ?

A quand une limitation du patrimoine des sociétés ?

A quand une justice totalement indépendante du politique (qu'a-t-on besoin d'une commission d'enquête lorsque l'on a des juges ?!)

*A quand un pouvoir supplémentaire dont les membres seraient tirés au sort et sélectionnés sur base anonyme, chargé de la surveillance des patrimoines et des relations entre élus et lobbies ?

"- Oui mais si la politique veut obéir au culte de l'économie ?

- Alors il ne faut pas se plaindre des conséquences immanentes au libéralisme ; Il y aura alors un tout petit nombre de privilégiés pour une majorité écrasante de pauvres.

- Communiste !

- Mmh..., serait-ce cela le communisme ?

"Se choisir un métier pour ne plus avoir à travailler ?"

Serait-ce ça la solution... ?

- Hoooo ! La bière de Maggy a cédé !

- Rien n'est éternel ... pas même l'inox".