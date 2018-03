Chez IPM (La Libre, la DH), "ça passe ou ça casse"

Chez IPM, éditeur de La Libre et de la DH, on ne croit plus vraiment au papier. Comme nous l'avions révélé le 6 février dernier sur levif.be, la famille le Hodey, propriétaire du groupe, entend tout miser à l'avenir sur le numérique et sur la diversification de ses activités. C'est ce qui ressort également d'une enquête publiée dans le nouveau numéro de Médor.