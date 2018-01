Charles Michel enterre définitivement l'affaire Theo Francken

Le Premier ministre Charles Michel a rappelé son engagement lundi soir lors de la réception de nouvel an de l'union des entreprises flamandes (Voka) auprès du gouvernement fédéral. "Je m'engage fermement et clairement à travailler au renforcement de notre économie chaque semaine et chaque jour, jusqu'à la fin de la législature en 2019", a-t-il déclaré lors de l'évènement organisé à Bozar, à Bruxelles.