Charles Michel en Albanie et en Serbie

Charles Michel se rendra d'abord à Tirana, où des échanges sont prévus avec le Premier ministre albanais Edi Rama et le président Ilir Meta.

Le lendemain, le Premier ministre belge rencontrera son homologue serbe, Ana Brnabic, première femme à occuper le poste de Premier ministre en Serbie, et le président Aleksandar Vucic.

Ces visites interviennent alors que ces deux pays font face à d'importants défis parmi lesquels les questions relatives à l'État de droit, la sécurité et la stabilité géopolitique. Cette région des Balkans figure également parmi les points de friction entre l'Union européenne et la Russie.

La Commission européenne a par ailleurs recommandé cette semaine au Conseil, qui rassemble les États membres de l'UE, d'ouvrir des négociations d'adhésion avec la Macédoine et l'Albanie.

La perspective d'un élargissement de l'Union européenne aux pays des Balkans occidentaux est depuis quelques mois de retour en bonne place à l'agenda politique des Européens.

Si tous les pays de la région ont vocation à rejoindre l'Union à terme, comme l'a rappelé la cheffe de la diplomatie de l'UE Federica Mogherini, tous ne se situent pas à la même distance de la ligne d'arrivée.

Jusqu'à présent, seuls la Serbie et le Monténégro ont commencé des négociations d'adhésion à l'UE. La Macédoine et l'Albanie se sont quant à elles vu reconnaître le statut de candidates - respectivement en 2005 et 2014 -, mais n'ont pas encore entamé de discussions d'adhésion.

Pour Charles Michel, la priorité est au renforcement des relations stratégiques avec l'Albanie et la Serbie et au soutien de ces pays dans leurs progrès vers plus de démocratie, d'État de droit et de respect des libertés fondamentales.