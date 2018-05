Carlo Di Antonio présente le Référentiel en Alimentation Durable

Après plus d'un an de rédaction, le Référentiel wallon en Alimentation Durable a été présenté mercredi par le ministre wallon de l'Environnement et de la Transition écologique Carlo Di Antonio. Il s'agit d'un document de base pour tracer les grandes lignes d'un projet alimentaire durable en Wallonie.