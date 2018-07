Budget : "Le gouvernement fait la démonstration de sa capacité de décision"

"Nous avons fait la démonstration de notre capacité à décider sur des dossiers importants. Ce qui est sur la table, avec cette vague de réformes structurelles et de décisions, c'est notre menu pour les prochains mois. Nous devrons travailler pour mettre en oeuvre ces mesures: adopter des projets de loi, des arrêtés royaux, etc.", a souligné le chef du gouvernement au cours d'une conférence de presse à Bruxelles.

Comme annoncé, le gouvernement fédéral s'est accordé sur un "job's deal" - fort de 28 mesures et qui vise à créer 12.500 emplois dès l'an prochain- , l'arrivée d'un 4e opérateur télécom mobile sur le marché belge, ainsi que la privatisation partielle de Belfius et l'indemnisation des coopérateurs d'Arco.

Les deux derniers dossiers étaient liés. L'échéance de l'entrée en bourse de 30% de la banque belge n'est pas encore décidée. Le produit servira au désendettement ainsi qu'à financer le Pacte stratégique d'investissement à concurrence de 190 millions d'euros.

Quant à l'indemnisation des coopérateurs d'Arco, elle bénéficiera d'une enveloppe de 600 millions d'euros. Le paiement des indemnités sera effectué lorsque le gouvernement aura pris une décision définitive sur l'entrée en bourse (IPO) de Belfius. La banque traitera les demandes.

"Le gouvernement fait payer sa mauvaise gestion aux plus précarisés"

L'accord budgétaire conclu cette nuit par le gouvernement fédéral fait payer aux plus précarisés la mauvaise gestion de l'exécutif Michel, a déploré mardi le chef de groupe PS à la Chambre, Ahmed Laaouej. Ecolo dénonce lui de vieilles recettes, qui reporte la note sur les générations futures. Pour lui, les économies réalisées sont le résultat d'une "asphyxie" organisée par le fédéral ces dernières années, qui mène à un trou de 5 milliards d'euros en 2019, et non 2,6 milliards ou 3 milliards comme le prétend un "gouvernement de menteurs sur le plan budgétaire". Pour le socialiste, le gouvernement a accordé des "chèques en blanc au grand patronat" en faisant des cadeaux aux diamantaires, en n'agissant pas assez contre les paradis fiscaux, aux dépens des plus précarisés touchés par le saut d'index, les mesures sur les pensions, les allocataires, les coupes SNCB, la TVA sur l'électricité, etc. Les créations d'emploi dont se targue le gouvernement, quant à elles, sont essentiellement dues à l'amélioration de la conjoncture internationale, ajoute le député d'opposition. Il juge indécent de cibler les chômeurs par une dégressivité accrue de leurs allocations, ou en durcissant les prépensions, alors que dans le même temps le gouvernement octroie un cadeau aux coopérateurs d'Arco. Quant à la vente de parts de la banque publique Belfius, "on brade un actif qui fonctionne bien parce qu'on ne parvient pas à désendetter", regrette Ahmed Laaouej.

Ecolo dénonce de vieilles recettes, qui reporte la note sur les générations futures

Les écologistes francophones ont dénoncé mardi les "vieilles recettes" utilisées par le gouvernement fédéral pour boucler le projet de budget 2019 et l'accord trouvé pour le "deal pour l'emploi", l'indemnisation des coopérateurs d'Arco - liée la privatisation partielle de Belfius - et à l'arrivée d'un 4e opérateur mobile sur le marché des télécoms, qui entraînent, selon les Verts, "la précarisation accrue d'une frange de plus en plus importante de nos concitoyens".

"Contrairement à ce que présentait ce matin le gouvernement fédéral, le compte n'est pas bon. En effet, le gouvernement Michel continue de nier que certaines de ses estimations budgétaires ne tiennent pas la route (par exemple: caractère structurel des versements anticipés Isoc, nouvelles recettes fiscales) et, par conséquence, va envoyer la facture aux prochaines législatures et générations futures", ont indiqué les coprésidents d'Ecolo, Zakia Khattabi et Patrick Dupriez, dans un communiqué.

"Privatisation, contrôle, sanction... autant de vieilles recettes qui n'ont jamais rien donné d'autre comme résultat que la précarisation accrue d'une frange de plus en plus importante de nos concitoyens", ont-ils ajouté.

Selon Ecolo, l'accord sur l'emploi, par exemple, se fait budgétairement et symboliquement au détriment des plus fragiles. "Si certaines mesures concernant les métiers en pénurie sont intéressantes, notamment en termes de formation ou de mobilité professionnelle, la dégressivité accrue des allocations de chômage reste scandaleuse alors qu'on sait à quel point le marché de l'emploi actuel est difficile", ont poursuivi les dirigeants écologistes.

La FEB voit "plus de points positifs que de points négatifs"

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) voit "plus de points positifs que de points négatifs" dans l'accord pour le budget fédéral présenté mardi par le gouvernement Michel. L'accélération de la dégressivité des allocations de chômage est un plus considérable pour les employeurs, mais ceux-ci restent inquiets quant à l'exécution concrète de ces mesures.

"Il est positif qu'une série de dossiers qui hypothéquaient le travail du gouvernement, comme Arco et Belfius, aient été débloqués. Il est également une bonne chose que des mesures aient été prises en vue de guider un plus grand nombre de demandeurs d'emploi vers les métiers en pénurie", a déclaré Pieter Timmermans, administrateur délégué de la FEB.

L'accélération de la dégressivité des allocations de chômage est "une mesure importante en vue de lutter contre les pièges à l'emploi", selon la FEB. "Il importe que la mesure soit budgétairement neutre", souligne toutefois l'organisation.

"En encourageant, par le biais d'une prime, les demandeurs d'emploi à suivre une formation conduisant à l'exercice d'un métier en pénurie, nous faisons d'une pierre deux coups: plus d'emploi dans les secteurs qui ont vraiment besoin de main-d'oeuvre. Ces demandeurs d'emploi trouveront en effet plus rapidement un travail."

La FEB s'inquiète néanmoins de l'exécution concrète des mesures du deal pour l'emploi et surtout des mesures budgétaires. Au cours des prochaines semaines, elle examinera donc les textes de plus près afin de vérifier s'ils n'ont pas pour effet d'augmenter les coûts des entreprises.

La CGSLB "furieuse" d'une "nouvelle entorse à la concertation sociale"

La CGSLB s'est dit furieuse mardi à l'issue de la présentation en détail du budget fédéral par le gouvernement, qu'elle considère comme une "nouvelle entorse à la concertation sociale".

"L'accord social de 2014 prévoyait que les partenaires sociaux peuvent négocier des âges inférieurs pour accéder au RCC dans le cadre des accords interprofessionnels. Or, dans l'accord estival, le gouvernement fédéral supprime cette possibilité et porte une nouvelle fois atteinte à la liberté des partenaires sociaux", estime le syndicat libéral.

L'accélération de la dégressivité des allocations de chômage est, selon la CGSLB, contreproductive mais également "dure et injuste pour les demandeurs d'emploi qui verront leurs allocations descendre encore plus rapidement en dessous du seuil de pauvreté". "Plus les revenus sont faibles, plus il est difficile de supporter les frais liés à la recherche d'un emploi convenable (formation, connexion Internet, garde des enfants...)."

Avec le deal pour l'emploi, le gouvernement recycle, d'après le syndicat, "une mauvaise recette en associant réformes socio-économiques et budget. D'ailleurs, nous nous demandons comment il calcule l'impact de ces mesures sur les finances de l'État. Ce type de deal est plutôt révélateur de la faiblesse de sa politique budgétaire, conçue pour satisfaire aux exigences de la Commission européenne au détriment du bien-être social des citoyens."