Bernard Wesphael: Le fils de Véronique Pirotton n'ira pas en appel

Le père de Victor avait introduit une procédure en son nom et celui de son fils pour obtenir des réponses quant aux "éléments troublants" soulevés par la cour d'assises. Il avait été débouté par le tribunal et condamné à payer un euro symbolique à Bernard Wesphael pour procédure "téméraire et vexatoire".

Victor et son père "ont bien pris acte de la décision" du tribunal, indique Me Solfrini dans un communiqué. "Après y avoir mûrement réfléchi, ils ont tous deux décidé de ne pas poursuivre leur combat et dès lors de ne pas interjeter appel."

Victor "a cherché, par tous les moyens que le droit belge lui octroie, à connaître la vérité quant à la mort de sa mère, Véronique Pirotton. Au final, la justice n'aura fait que condamner son père pour avoir exercé son droit le plus élémentaire de l'accès à la justice".

Le fils de Véronique Pirotton "n'a plus confiance en la justice", souligne son avocate. "Il souhaite maintenant pouvoir reprendre le cours de sa vie sereinement et souhaite dès lors que l'on respecte son silence", conclut Me Solfrini. Konstantinos Tzermias se rallie donc à la décision de son fils.

La chambre civile du tribunal de première instance de Liège a estimé début mai que l'acquittement de la cour d'assises était une décision qui rendait les poursuites irrecevables, tant en ce qui concerne Konstantinos Tzermias que son fils.

Véronique Pirotton avait été retrouvée morte dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2013 dans la chambre d'hôtel qu'elle occupait avec son mari, Bernard Wesphael. Ce dernier a été acquitté le 6 octobre 2016 par la cour d'assises du Hainaut du meurtre de son épouse. Sans remettre en cause l'arrêt d'acquittement de la cour d'assises, Konstantinos Tzermias et son fils estimaient que Bernard Wesphael avait commis des fautes ayant mené au décès de Véronique Pirotton et réclamaient des dommages et intérêts.