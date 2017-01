Bernard Devos dénonce l'orientation abusive d'enfants vers l'enseignement spécialisé

Le délégué général aux droits de l'enfant (DGDE) Bernard Devos a fustigé mercredi l'orientation de plus en plus courante -mais souvent injustifiée- d'enfants vers l'enseignement spécialisé en Fédération Wallonie-Bruxelles, conduisant ainsi à une "carrière scolaire déglinguée dès le plus jeune âge".