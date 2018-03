Affaire Veviba: peut-on encore faire confiance à la filière "bio" ?

Jean-Claude Michel est responsable qualité au sein de la coopérative "Porc Qualité Ardenne" qui possède un abattoir à Malmedy. La coopérative regroupe 150 agriculteurs et éleveurs de trois sortes de porcs : fermiers, bios et "plein air". Il nous explique les mesures strictes de traçabilité de la viande bio au sein de sa structure.

Comment identifie-t-on les animaux ?

Quand les animaux sont prêts à aller à l'abattoir, ils sont chargés en lots distincts, les bios étant bien séparés des lots fermiers. Avant de partir de l'étable, chaque porc aura été tatoué du numéro de troupeau de l'éleveur, de la semaine d'abattage et de la filière (unique). On retrouvera ce tatouage sur sa carcasse. Il porte aussi une boucle à l'oreille. Chaque bovidé, outre cette boucle d'identification reçoit une carte d'identité. De plus, il sera répertorié dans une "pilothèque" qui permet de le tracer grâce à l'ADN de ses poils. Cette technique permettra ultérieurement de faire des analyses afin de vérifier si la viande est bel et bien bio.

Quelles sont les mesures spécifiques prises pour traiter les animaux de la filière bio ?

Quand elles arrivent à l'abattoir, l'ordre d'abattage des bêtes revêt aussi son importance. Celles de la filière bio seront prioritaires dans un souci de les garder vierges de toutes sources bactériologiques. Tout au long du processus, les carcasses biologiques sont ainsi tenues à l'écart des autres, que ce soit sur les chaines d'abattage ou dans les frigos. Au moment de la découpe, la traçabilité se fait par des codes couleur. Dans le cas de l'abattoir de Malmedy, le jaune signalera les animaux bios. La traçabilité est aussi garantie par un document permettant de remonter jusqu'au lot d'abattage et même jusqu'aux épices utilisées, par exemple, dans les saucisses.

Des contrôles sont-ils effectués régulièrement ?

Des organismes de contrôle rentrent aussi en jeu tout au long du processus. Pour la filière bio, il en existe trois : Quality Partner, Certisys et Tüv-Nord. Ils contrôlent régulièrement les entrées et sorties des viandes bios au sein des abattoirs pour vérifier notamment le pourcentage de vente et d'achat sur base annuelle et repérer une éventuelle discordance au niveau des quantités.