Le nouveau Kia Niro arrive en concessions pour l’été

En juin prochain, le Kia Niro de seconde génération arrive sur le marché belge. Look plus soigné, contenu technologique enrichi et moteurs hybrides ou électrique très bien positionnés, le Niro devrait compter parmi les maîtres-achats 2022-2023.

Le nouveau Kia Niro conserve sa nature de crossover (entre berline et SUV) et trois types de moteur : une version hybride classique (HEV, de 140 ch), une version hybride rechargeable (PHEV de 183 ch) et une version entièrement électrique (EV de 204 ch). Les modèles HEV et PHEV sont équipés du moteur essence 1.6 litre GDi à haut rendement. Le Niro entièrement électrique promet une autonomie de 463 km (WLTP).

Style mieux affirmé

Extérieurement, le Niro gagne en finesse. C’était nécessaire, car bien que pétri de qualité, le premier Niro manquait singulièrement de charme. Cela dit, il a connu une très belle carrière. Son style plus épuré, ses nouveaux phares et feux ainsi que ses nouvelles jantes garantissent plus de cachet à la nouvelle génération, donc potentiellement plus de succès. Le Niro a aussi considérablement gagné en taille (4,42 m de long, 1,82 m de large) par rapport à son prédécesseur, ce qui se traduit par un espace intérieur plus généreux pour les passagers et les bagages (le coffre de la version électrique atteint 475 litres). Les habillages font un usage plus important de matériaux recyclés. Evidemment, toutes les dernières technologies en matière de sécurité et d’infodivertissement sont présentes à bord, de série ou en option, selon le niveau d’équipement. Les nouveaux écrans de bord garantissent une utilisation simple, intuitive et agréable.

La nouvelle Kia Niro arrivera fin juin dans les showrooms belges. Les modèles HEV et PHEV inaugureront le lancement du modèle, suivis plus tard par la variante entièrement électrique. Le Niro HEV est disponible à partir de 29.990 € et le PHEV peut être commandé à partir de 37.990 €. Le Niro EV est disponible à partir de 41.990 €.