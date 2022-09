MG croît encore dans le moteur thermique

La preuve : son modèle ZS, jusqu’ici uniquement disponible en version électrique dans notre pays, se décline désormais en versions à moteur à essence. Ce qui rend le SUV nettement plus abordable.

MG ne s’en cache pas : la voiture électrique n’étant pas encore à portée de toutes les bourses, les ZS thermiques se destinent aux particuliers qui ne sont pas en mesure d’investir autant d’argent dans une automobile. La marque chinoise aux origines anglaises s’adressent aussi et simplement aux sceptiques, qui préfèrent s’en remettre à la bonne vieille technologie du moteur à explosion. Et le calcul n’est pas mauvais, sachant que les acheteurs de voitures à essence moderne (Euro6) pourront les utiliser encore longtemps, sans doute bien au-delà de la fameuse année fatidique de 2035, lorsque les constructeurs ne pourront plus vendre de voitures thermiques.

La MG ZS est un crossover compact plutôt réussi. En thermique, il devient particulièrement accessible.

Le niveau de confort et de finition est plus que correct. Le 1 litre se décline en boîte de vitesses automatique.

Dans l’absolu la MG ZS est une familiale intéressante : coffre de 448/1375 litres, 5 places, look avenant et équipement riche incluent une technologie contemporaine, comme son écran tactile central de 10’’ qui contrôle tout le volet connectivité et infodivertissement.

Anti-Dacia Duster

Le crossover compact MG ZS dispose non pas d’un, mais de deux moteurs thermiques. D’un côté un 1.5 atmosphérique de 106 ch et 141 Nm, de l’autre un trois cylindres 1 litre turbocompressé de 111 ch et 160 Nm. Mais venons-en à l’essentiel : le prix. Il commence à 18.845 euros dans le cas de la MG ZS 1.5 Comfort. La ZS 1.0 T-GDi débute, elle, à 21.985 euros. Des sommes tout à fait accessibles et raisonnables compte tenu du gabarit de la ZS. Une boîte automatique est disponible avec le 1 litre contre 1.500 euros. Ces tarifs placent la MG ZS en concurrence avec la star des SUV low cost, le Dacia Duster.