BMW construit une usine de batteries à Debrecen

Le groupe BMW va édifier une usine d’assemblage de batteries haute tension pour les véhicules de la « Neue Klasse » sur son site de Debrecen, en Hongrie.

L’usine de batteries sera implantée sur le site dédié à la construction de véhicules à Debrecen, dont la construction a débuté il y a environ 6 mois. BMW annonce plus de 500 emplois supplémentaires et investira plus de deux milliards d’euros dans la construction et le lancement de l’ensemble de l’usine d’ici à la fin de 2025.

La proximité de l’usine de batteries et des chaînes d’assemblage des véhicules est capitale aux yeux de BMW. Markus Fallböhmer, Senior Vice President of Battery Production chez BMW Group, explique : « La BMW iFactory, c’est aussi la garantie de courtes distances pour la logistique. Le lien étroit entre l’assemblage des batteries et la production des véhicules fait partie intégrante de notre stratégie. » A Debrecen, les cellules des batteries de la prochaine génération seront assemblées dans les boîtiers de batterie – un cadre métallique, qui sera ensuite intégré dans le soubassement de la voiture. Le début officiel de la production de la 6ème génération de batteries haute tension est prévu pour 2025, parallèlement au coup d’envoi de la production des véhicules. Toutes les batteries destinées aux véhicules de l’usine de Debrecen seront assemblées sur place. La nouvelle installation de production s’étendra sur une superficie d’environ 140.000 m². Les travaux de construction ont récemment commencé. Le pack de batteries est un élément déterminant dans la compétitivité des véhicules électriques. Avec la prochaine génération de batteries de la « Neue Klasse », l’autonomie « sera améliorée jusqu’à 30 % et la vitesse de charge sera jusqu’à 30 % plus rapide » affirment les responsables de la marque bavaroise.