Voici LE conseil pour avoir moins froid cet hiver: stimuler votre graisse brune

Saviez-vous que vous aviez un chauffage à l’intérieur de votre corps ? Cette source de chaleur est la graisse brune. Et, bonne nouvelle, il est possible de cultiver cette « bonne graisse » pour se réchauffer plus facilement.

La graisse n’est pas seulement de la graisse. Il y a la graisse blanche et la graisse brune. Les deux types de graisse sont présents dans notre corps, mais ils ne font pas la même chose.

Ainsi la graisse blanche est ce qu’on décrit habituellement en tant que graisse. Elle constitue, en moyenne, 15 à 25 % du corps. La graisse blanche stocke les lipides et les calories pour servir de réserve énergétique au corps et, la plupart du temps, elle s’installe pour ne plus repartir. Elle s’accumule de préférence dans l’abdomen, les hanches et les cuisses. Les fameuses poignées d’amour sont une belle illustration de cette accumulation sous-cutanée de graisse blanche. Mais celle-ci peut aussi s’ancrer de manière plus profonde, autour des organes comme le foie, le coeur et l’intestin. Cette graisse autour des organes est considérée comme la plus dangereuse pour notre santé et le « ventre à bière » en est l’exemple le plus connu. Être beaucoup trop gros peut coûter jusqu’à 7 ans de vie à une personne.

La graisse brune est, elle, par contre, un vrai moteur à combustion: elle convertit les calories de notre alimentation directement en chaleur. C’est un peu le chauffage du corps. Par unité de poids, la graisse brune produit 300 fois plus de chaleur que tout autre tissu de notre corps. Une vertu non négligeable pour les animaux à sang chaud que nous sommes, et qui ont besoin d’une température corporelle constante pour fonctionner correctement.

Les bébés, en particulier, ont beaucoup de graisse brune. Ils ont encore trop peu de muscles qui peuvent trembler pour maintenir leur température corporelle (en frissonnant, les muscles créent de la chaleur). Comme la masse musculaire augmente dès l’enfance, et parce que nous vivons dans des maisons bien chauffées, les cellules graisseuses brunes disparaissent lentement de l’organisme pour atteindre 200 grammes localisés généralement dans le cou, au-dessus des clavicules, près de la colonne vertébrale et des reins. Elle est aussi souvent plus présente chez les gens qui ne sont pas en surpoids. Cela explique aussi pourquoi les personnes dont la température corporelle est légèrement supérieure à la moyenne brûlent plus d’énergie et ne grossissent pas aussi facilement. Enfin, la présence de graisses brunes rend moins sensible au sucre et à l’insuline, et protège contre l’hypertension et l’artériosclérose. Il est donc préférable d’en avoir le plus possible dans son organisme.

Il est possible de réactiver cette graisse brune

Bonne nouvelle: des recherches récentes ont démontré que les adultes peuvent réactiver leur graisse brune et même en recréer. Comment ? En s’exposant au froid, ce dernier stimule en effet la graisse brune. Des recherches prometteuses sont également menées sur la production de cellules de graisse brune par le biais d’hormones, de médicaments et de la nutrition. Chez la souris, on est même parvenu à transformer la graisse blanche retirée par liposuccion en graisse brune et à la réintégrer ensuite dans l’organisme.