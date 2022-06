Le Dafalgan fait baisser la qualité du sperme

VRAI

En moins de quarante ans, la concentration de sperme chez les hommes des pays industrialisés a décliné de plus de 50%, un constat inquiétant qui, à terme, fait même craindre la disparition du genre humain. Les scientifiques mettent en cause plusieurs facteurs tels que l’alimentation, le tabagisme, le stress, mais aussi l’exposition à certains produits chimiques courants. Une étude anglo- danoise a déterminé les substances les plus susceptibles de nuire à la qualité du sperme et donc, à la fertilité masculine. Les scientifiques de l’université Brunel de Londres et de l’université de Copenhague ont analysé neuf substances chimiques prélevées chez 98 jeunes Danois. Le bisphénol A (BPA), présent dans les plastiques et les résines, et ses succédanés (BPS, BPF) sont les substances les plus nocives. Elles sont suivies par les dioxines polychlorées, présentes dans l’alimentation, et les phtalates, contenus dans certains emballages, de certains parabènes et du paracétamol, ingrédient de base du Dafalgan. Selon les chercheurs, l’exposition combinée à ce nombre élevé de produits excède d’un facteur 20 le seuil de tolérance. En 2013, une étude française publiée dans Human Reproduction indiquait déjà que les antalgiques tels que l’aspirine et le paracétamol pouvaient diminuer la fertilité masculine…